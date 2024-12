Proteína com sabor a chocolate retirada do mercado

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) informa os consumidores que o produto ‘whey protein chocolete flavour 30g’, da marca Decathlon, do lote 2429700006, foi retirado do mercado devido à presença de partículas metálicas.

Este alerta surge na sequência de uma detecção efectuada pela própria empresa Decathlon e foi comunicado através do Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais (RASFF).

“O produto em questão não cumpre as disposições do Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que estabelece os princípios gerais da legislação alimentar e visa garantir a segurança dos consumidores”, avisa a ARAE, apelando aos consumidores para não consumirem este produto e para o entregarem na loja Decathlon onde foi comprado para obter o respectivo reembolso.