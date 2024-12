Chave do Totoloto deve dar jackpot

Com a chave resultante do sorteio n.º102/2024 do Totoloto deste sábado, 21 de Dezembro de 2024, quase que se pode antecipar um jackpot, ainda mais chorudo para o próximo sorteio, a realizar na quarta-feira, véspera de Natal.

Assim, hoje foram extraídos os números 3 - 18 - 27 - 28 - 29 e o número da sorte o 8.

A concurso do Totoloto deste sábado a Jogos Santa Casa previa um valor de 3.700.000 € (3,7 milhões de euros), pelo que a acumular ao prémio deste sábado, a não ser vencido por ninguém, dada a chave extraída, pelo menos perto de 5 milhões de euros.

Seria uma boa prenda de Natal da noite de 24 de Dezembro. Ainda assim, boa sorte para hoje, pois já será um bom prémio, caso seja o feliz contemplado.