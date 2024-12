Turista arrastada no mar do Seixal

Uma turista que estava a nadar na praia de areia no Seixal foi levada pela corrente e ficou em apuros no mar esta tarde.

A estação salva-vidas do Porto Moniz foi activada, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, mas uma vez que a mulher estava perto da costa foi decidido que seriam empenhados meios por terra.

No entanto, a turista acabou por ser retirada da água por populares, tendo o SANAS pedido depois uma ambulância para a levar para as urgências, visto que se encontrava nervosa e tinha engolido água.