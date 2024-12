Regresso da Uber e 'falta de comparência' do Nacional em destaque nos jornais

Bom dia. Nos jornais nacionais desta sexta-feira, 20 de Dezembro de 2024, há duas notas sobre a Madeira, no caso há pelo menos um jornal a dar destaque ao regresso da operadora Uber às regiões autónomas em simultâneo, mas também uma referência, ainda que indirecta, ao CD Nacional, que ontem perdeu em casa com o Benfica, mas com mais referências ao nevoeiro que apenas ameaçou estragar a festa encarnada.

No semanário Expresso:

- "Carlos Moedas tem vereadores irregulares e decisões em risco"

- "A mulher que venceu os cobardes"

- "Ninguém sabe onde será o julgamento de Sócrates"

- "Mendes acelera: 'Conheço o chão do meu país. Portugal merece um bom combate'"

- "Costa: 'Menos stresse', mas 'excesso de expectativas'"

- "Trump ameaça deportar milhares de portugueses"

- "Novo aeroporto vai custar Euro8,5 mil milhões e tem de estar pronto até 2036"

- "Polícias 'direcionadas' para detetar imigrantes ilegais"

- "Mundial 2030. 'Investimento em estádios é zero', diz líder da organização"

- "Marcelo quer escapar à quarta dissolução na Madeira"

- "Investigação Tutti-Frutti acaba com mais de 60 arguidos"

- "Portugueses consomem nas festas um terço de todo o bacalhau"

- "Panetone ameaça o bolo-rei no Natal"

- "A melhor programação de Natal para ver na televisão"

- "MP arquiva caso dos LED de Lisboa"

- "Salário mínimo sobe para Euro870"

- "'Memórias' de Balsemão com IA"

No semanário Nascer do Sol:

- "Grande entrevista a D. Rui Valério, patriarca de Lisboa. 'Vejo com muita naturalidade a candidatura de Gouveia e Melo'"

- "Miguel Relvas. 'Se elegermos Gouveia e Melo, as primeiras vítimas serão os partidos'"

- "Americanos 'limparam' novobanco e já vale seis mil milhões"

- "Natal: cuidado com o bacalhau de cura amarela"

- "Madeira. Todos nas mãos do Chega"

- "Défice. Economistas explicam truque dos números"

- "Saúde. Guia para saber como pode ir a uma urgência"

- "Portugal Amanhã. Renovar edifícios. 'Estamos em risco de incumprimento'"

- "Euronews. Caos em França: o pântano político, a prisão de Sarkozy e um caso de abuso arrepiante"

No Correio da Manhã:

- "Rapaz de 15 anos apanhado no tráfego"

- "Polícia dá golpe em rede de tráfego no Porto"

- "Onze detidos e armas apreendidas na operação"

- "Juros da casa baixam para mínimo do ano"

- "Milionária quer obrigar fisco a receber milhões"

- "Magia de Di María aperta leões"

- "Nacional 0 - Benfica 2. Um ponto separa as águias da liderança da Liga"

- "Sporting: Gyokeres é o mais valioso de sempre"

- "FC Porto: Registo de Vitor Bruno bate o último de Sérgio"

- "Empate com italianos: V.Guimarães brilha na Europa"

- "Motorista destrói carro de coleção"

- "Após o Natal: Dezenas de concelhos sem recolha de lixo"

No Público:

- "Autoridade Tributária força EDP e Movhera a pagar IMI das barragens"

- "'Tenho fé na nossa capacidade de construir um futuro em que mulheres e homens vivam em harmonia' [Gisèle Pelicot]"

- "Conselho Europeu. Zelensky diz que paz depende de 'unidade' entre Europa e EUA"

- "Cinema. Bombaim, sinfonia de uma grande cidade: 'Tudo o que Imaginamos como Luz'"

- "Propostas aprovadas. Migrantes não regularizados perdem acesso gratuito ao SNS"

No Jornal de Notícias:

- "Falta de funcionários deixa parte do país sem conservatórias"

- "Nacional 0-2 Benfica. Um farol no nevoeiro"

- "V. Guimarães. Empate vale oitavos de final na Liga Conferência"

- "F. C. Porto. Incidentes no túnel do Dragão alvo de inquérito"

- "Gisèle Pelicot. A mulher que fez a vergonha 'mudar de lado'"

- "Lisboa. Dezenas encostados à parede, uma detenção"

- "Salários. Festas de Natal e Ano Novo marcadas por vaga de greves"

- "Matosinhos. Exigido uso industrial para terreno da refinaria"

- "Saúde. Apenas 11% das unidades instalaram os botões de pânico"

No Diário de Notícias:

- "Governo prolonga horário de 231 centros de saúde no Natal e Ano Novo"

- "Segurança rodoviária. Atropelamentos fizeram 487 vítimas em Lisboa. PSP preocupada com acidentes em passadeiras"

- "Douro e Alentejo são as regiões com obras ferroviárias mais atrasadas"

- "Governo contraria 'suavemente' frase de Miranda Sarmento"

- "Lisboa. Tudo na mesma! A nova vida do Snob, o bar dos jornalistas"

- "Clint Eastwood. A arte de reinventar o clássico drama de tribunal"

- "Conselho Europeu. Costa promete a Kiev 'apoio total e incondicional, custe o que custar'"

- "Distribuição. CTT fecham dois negócios com faturação potencial de mais de mil milhões de euros"

- "Moçambique. Mondlane está a tentar 'intimidar' os juízes do Constitucional, diz Lúcia Ribeiro"

- "França. Gisèle, símbolo feminista, não se arrepende de ter vindo a público"

No Negócios:

- "Sanções disciplinares ficam de fora da lei da amnistia"

- "Os filhos do circo"

- "7 mudanças que vão mexer com o mercado de crédito em 2025"

- "Alívio de juros só anula um sexto da subida de 2023"

- "Mais procura e preços mais altos. Jovem correm ao financiamento"

- "Projeto na Colômbia com impacto de 500 milhões nos resultados da EDP"

- "Marca TAP já valorizou quase 7% e sinaliza rota no caminho para a venda"

No Jornal Económico:

- "Como o delfim dos Agnelli atacou a herança de Tavares"

- "Farmacêuticas pesam quase 50% na subida das exportações"

- "Saúde frágil de Lula e 'ausência forçada' de Bolsonaro: investidores assustados com rumo do Brasil"

- "Almoço com... Bruno Ferreira, o advogado que está a mudar a PLMJ"

- "Ensaio. As ideias de Jonet para uma Cascais onde se vive melhor"

- "Reportagem. O negócio milionário das embalagens perdidas"

- "Perez Llorca quer crescer em Portugal sem aquisições"

- "CTT vai faturar mais de mil milhões em 2025"

- "Bolt e Uber à conquista dos Açores e Madeira"

- "Tóquio adota oficialmente semana de trabalho de quatro dias"

No O Jogo:

- "Nacional 0-2 Benfica. Di María acerta o passo. Argentino bisou e garantiu ultrapassagem das águias aos dragões no pódio da Liga"

- "Dois pontos separam três primeiros"

- "Bruno Lage: 'Sinto que temos espaço para evoluir'"

- "FC Porto. 'Galeno dá força à esquerda'. Augusto Inácio, histórico lateral canhoto, valida a opção de Vítor Bruno pelo brasileiro. 'Moura tem de melhorar a definição no ataque'"

- "Conselho de Disciplina abre inquérito aos incidentes no túnel"

- "Sporting. 'Presente envenenado' para João Pereira. Frederico Varandas assume ter feito 'o convite mais ingrato' ao treinador"

- "Gyokeres 'pede' a Quenda que lhe passe mais a bola"

- "V. Guimarães 1-1 Fiorentina. Um ponto de exclamação! Vitória garante segundo lugar e apuramento direto na Liga Conferência"

- "Rui Borges: 'Estou feliz com aquilo que crescemos'"

- "FPF. Nuno Lobo formaliza candidatura. Vai disputar a presidência com Pedro Proença"

No A Bola:

- "Nacional 0-2 Benfica. Águia aperta o cerco. Di María mostrou o caminho da vitória, mesmo quando o nevoeiro ameaçou aparecer"

- "Candidatos ao título separados por dois pontos após acerto de contas"

- "Liga Conferência. V. Guimarães 1-1 Fiorentina. Invictos, em segundo e a poder sonhar. Minhotos apuram-se diretamente para os oitavos-de-final, onde defrontarão Bétis, Heidenheim, Gent ou Copenhaga"

- "Sporting. João Pereira não está a prazo. Continua aconteça o que acontecer até ao final do ano. 'Jovem treinador que recebeu presente envenenado'. Frederico Varandas"

- "FC Porto. Auditoria forense quase pronta. Escrutínio das contas dos últimos 10 anos apresentado em janeiro"

- "Inglaterra. Vítor Pereira assinou pelos Wolves"

- "Ruben Amorim eliminado em jogo louco"

E no Record:

- "Dí Sebastião"

- "Argentino encontra caminho para o triunfo no nevoeiro da Choupana"

- "Bruno Lage: Áté podíamos ter marcado mais'"

- "Dí María: 'Vitória importante para continuar a lutar'"

- "Otamendi vai à Argentina e volta a tempo do Estoril"

- "Sporting: Varandas e o presente envenenado a João Pereira"

- "'Não queríamos que ele entrasse nesta altura e ele também não'"

- "'Chegou um grande europeu e o Amorim aceitou'"

- "Alarme em Barcelos com 8 de fora: Só Quaresma pode recuperar"

- "FC Porto: Inquérito no túnel do dragão"

- "Garrafa atirada a Vitor Bruno em Famalicão também investigada"

- "Dragão não ganha fora desde outubro: Alto risco em Moreira de Cónegos"

- "Liga Conferência: 2.º lugar rumo aos oitavos - V.Guimarães 1-1 Fiorentina"