Homem encontrado morto no Caniço

Um homem com idade compreendida entre os 50 e os 60 anos, que não era visto há dias, foi encontrado morto no quintal da sua residência, no Caniço, na noite de quarta-feira.

Segundo foi possível apurar, foi um vizinho que o encontrou cadáver, tendo alertado de imediato o 112. Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz deslocaram-se ao local com uma ambulância, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e aguardou a chegada do delegado de saúde que confirmou o óbito.