Dois madeirenses promovidos a superintendentes da PSP

Dois oficiais madeirenses foram promovidos à categoria de Superintendente, consolidando o prestígio e a excelência da Madeira no "seio da mais antiga organização policial portuguesa de âmbito nacional".

Na passada quarta-feira, foi publicada a lista de ordenação dos candidatos aprovados no procedimento concursal para promoção a Superintendente e entre os 20 Intendentes promovidos, destacam-se os madeirenses Roberto Fernandes e João Frias, cujas trajetórias "ilustram dedicação e mérito ao longo de décadas de serviço", refere um comunicado de imprensa enviado pelo Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP).

Ambos iniciaram as suas carreiras no Curso de Formação de Oficiais de Polícia de 1994, então ministrado pela Escola Superior de Polícia, hoje Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI). Desde então, trilharam percursos distintos, mas igualmente marcantes, para a Polícia, para as pessoas que comandaram e, certamente, junto das comunidades que serviram.

Roberto Fernandes deu os primeiros passos no Comando Regional da Madeira, onde assumiu o comando da Esquadra de Câmara de Lobos, tornando-se o primeiro Oficial destacado para liderar a polícia num concelho à época muito estigmatizado pelo crime e pela marginalidade. Fernandes deixou um legado de transformação, tendo passado pela Divisão de Investigação Criminal e pela Divisão Policial do Funchal. Foi o Oficial responsável pela segurança na capital insular durante a aluvião de 20 de fevereiro de 2010. Já como Subintendente, liderou diversas áreas, incluindo a Divisão Policial de Câmara de Lobos, onde foi agraciado como benemérito pelo município. Após a promoção a Intendente, destacou-se no ISCPSI, onde dirigiu o centro de investigação (ICPOL), dinamizando iniciativas que lhe valeram uma condecoração por serviços distintos. Mais recentemente, exercia funções de chefe da área operacional no Comando Regional.

João Frias iniciou a carreira como guarda na esquadra do Funchal antes de ingressar no curso de Oficiais. Ao longo da sua diversificada trajetória profissional, comandou Várias esquadras em Lisboa, desempenhou funções em departamentos estratégicos da Direção Nacional da PSP e participou em missões internacionais no Médio Oriente e em África.

"Estas promoções sublinham o contributo relevante da Madeira para a PSP, com dois Superintendentes que, ao longo das suas carreiras, demonstraram uma dedicação inabalável à segurança pública e ao serviço da comunidade", refere a nota enviada.

A concluir, o SNOP enaltece os trajectos de ambos os promovidos, desejando-lhes "a maior sorte e sucesso para o futuro das carreiras, para bem da Madeira e de Portugal".