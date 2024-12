Rede de droga e carros de luxo com 19 arguidos condenados e com penas pesadas

O julgamento de um dos mais complexos processos de droga da Madeira terminou, esta tarde, no tribunal do Funchal (Edifício 2000), com a condenação dos 19 arguidos e ainda duas empresas de comércio automóvel, sendo que para onze dos arguidos a pena será efectiva. O colectivo de juízas presidido por Joana Dias condenou o homem de 41 anos que era apontado pelo Ministério Público como líder do grupo a 13 anos de prisão pelos crimes de tráfico de estupefacientes e branqueamento. Dez outros arguidos apanharam também penas efectivas de prisão, incluindo os dois empresários do ramo automóvel que alegadamente ajudavam a ‘lavar’ dinheiro proveniente do tráfico.

A acusação do Ministério Público referia que este grupo importava ‘bloom’ (Alpha PHP) dos Países Baixos para venda na Madeira, negócio esse que renderia várias centenas de milhares de euros, utilizando sociedades de venda de automóveis para dissimular tais proventos. Supostamente também aplicava tais rendimentos na compra de carros de luxo (Lamborghini e Porsche) e imóveis.

Este processo resulta de uma longa investigação da PJ e da PSP, que envolveu diversas apreensões de droga, realizadas entre Outubro de 2020 e Maio de 2023.

O tribunal decidiu declarar perdidos a favor do Estado os automóveis de luxo apreendidos no âmbito deste processo.