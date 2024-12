Almoço sénior reuniu 700 na Ribeira Brava

O Pavilhão da Serra de Água acolheu, esta quarta-feira, mais de 700 munícipes com idade superior a 65 anos num convívio organizado pela Câmara Municipal da Ribeira Brava para celebrar a quadra natalícia.

O evento decorreu com "alguma emoção", sobretudo por parte de Ricardo Nascimento, por ser o último em que participa na qualidade de presidente da Câmara Municipal, explica a edilidade em nota à imprensa.

O autarca dirigiu-se à população menos jovem do concelho para agradecer o voto de confiança que lhe foi dado ao longo dos últimos anos e desejar uma quadra de festa alegre e com muita paz.

Quero agradecer todas as parcerias envolvidas na realização deste evento e desejar um Feliz Natal e um próspero 2025 a toda a população sénior do concelho. Desejo que o próximo ano seja de muitas conquistas e que neste Natal dêem valor às coisas simples, ao convívio familiar, entre amigos e entre a comunidade porque isso é que é o Natal. Ricardo Nascimento

O Município salienta que este convívio tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos em termos de número de participantes: "Tem sido uma mais-valia no combate à solidão e é uma oportunidade para as pessoas reencontrarem amigos e conhecidos que não vêm no dia-a-dia".