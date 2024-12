Condutor que atropelou mortalmente ciclista em Lisboa entregou-se à polícia

O condutor que hoje de manhã atropelou mortalmente um ciclista na Avenida da Índia, em Lisboa, já se apresentou às autoridades, acompanhado por um advogado, adiantou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Um homem de 47 anos foi esta manhã atropelado por uma viatura ligeira naquela artéria, no sentido Alcântara-Algés, junto à Cordoaria Nacional.

Segundo a PSP, a vítima ainda foi assistida, mas o óbito foi declarado no local.

O condutor, de 28 anos, pôs-se em fuga de seguida, mas, segundo disse à Lusa o comissário de serviço, acabou por se entregar numa esquadra da PSP.

A polícia vai agora proceder às diligências necessárias para confirmar a identidade do suspeito e do carro envolvido no acidente.

O condutor será constituído arguido, mas não será detido neste momento, adiantou o comissário da PSP.