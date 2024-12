70 crimes contra a integridade física na noite do Funchal em seis meses

Dario Sanguedo, subintendente da Polícia de Segurança Pública (PSP), também participou na conferência/debate ‘Pensar o Futuro’ que aborda o Ruído, para dar conta que este ano, no primeiro semestre – de Janeiro a Junho – foram registados 70 crimes contra a integridade física ocorridos na noite do Funchal – entre a meia-noite e as 6 da manhã.

Especificou que foram registados 14 crimes nas primeiras duas horas da madrugada (das 00 às 2 horas), 26 crimes, entre as 2 e as 4 horas, e 30 crimes, entre as 4 e as 6 horas da manhã.

O subintendente da PSP destacou também o problema do excesso de álcool, bem expressa pelo facto de a Região registar “a maior taxa de alcoolemia por cada 100 condutores registados”.

Daria Sanguedo assume que “o álcool, para nós policia, é o grande problema”.

Vê ‘com bons olhos’ a expansão da videovigilância na cidade do Funchal, na numa 2ª fase tem previsto abranger a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, como forma de ‘libertar’ a polícia de uma presença mais assídua na principal avenida da cidade.

Esclareceu ainda que “o policiamento remunerado deve ser só para questões excepcionais, para eventos específicos”.

O graduado da PSP Madeira referiu-se ainda à proposta de Regulamento do Ruído da CMF, para dizer que “de uma forma geral, concordamos com a proposta deste regulamento”. Admitiu apenas “alterações pontuais”, apontando o exemplo do risco que pode vir a ser reduzir apenas o horário na baixa do Funchal, nomeadamente nas zonas históricas, e permitir horário mais alargado noutros locais, como as zonas altas.