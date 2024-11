Há 27 anos havia projecto para instalar Bombeiros e PSP no Lido

A Câmara Municipal do Funchal pretendia, há 27 anos, construir um posto da PSP, um pequeno quartel dos bombeiros e ainda uma extensão dos serviços camarários no Lido.

O motivo do investimento estava relacionado com o crescente número de hotéis nessa zona que, consequentemente, levava ao aumento do movimento do número de pessoa e, possivelmente, de ocorrências.

“A Câmara reconhece que há ali uma vasta área urbana e entende que deve tomar medidas de precaução, que permitam ocorrer com eficácia a algumas situações”, admitia Armando Abreu que, na época, era o vereador com o pelouro das obras públicas.

Quanto aos serviços da autarquia, deveriam contar com um armazém, refeitório e duches, uma vez que existia uma vasta área de jardins e logradouros públicos, pelo que a autarquia pretendia dar melhores condições aos funcionários que lá trabalhassem.

O projecto deveria estar em funcionamento dentro de um ano.