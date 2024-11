"Não há Funchal que não ande para a frente" com o actual executivo

Já abriu, oficialmente, o 'Natal na Cidade' com a 'Magia do Natal no Mercado'.

Antes do acender da iluminação natalícia que ilumina o Mercado e da actuação da Orquestra Imperatriz Sissy, Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal subiu ao palco para relembrar a nova pujança que o Mercado dos Lavradores vive, depois da 'herança' marcada por situações de incumprimento dos arrendatários no pós Covid.

Em causa cerca de 200 mil euros entretanto recuperados, razão para repetir-se a escolha do Mercado para "lançar as grandes festas".

Aproveitou para convidar os presentes a marcar presença na sexta-feira às 16 horas na abertura da Aldeia Natal, na Praça do Município, e no sábado, na Pista de Gelo.

Argumentos para a responsável pelo executivo concluir que "não há Funchal que não ande para a frente".

Sobre a Noite do Mercado, a 23 de Dezembro, não revelou novidades mas fez saber o figurino geral é para manter.

"Uma noite que está muito bem organizada nós podemos melhorar limando algumas arestas", apontou.

Quanto ao alargamento do horário do comércio para o Natal, confirmou o mesmo figurino do último ano, ou seja, o comércio, se assim entender, poderá funcionar até mais tarde.

A abertura das festividades enche a praça do peixe no Mercado dos Lavradores.