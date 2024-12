Acidente na Via Rapida envolveu dois carros e uma moto

Duas viaturas e uma motorizada estão envolvidas no acidente que marca esta manhã a circulação na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Acidente causa pelo menos um ferido na Via Rápida Um acidente ocorrido na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, na zona da Boa Nova, causou um ferido, aparentemente um motociclista.

Pelo menos um ferido, o motociclista, está a ser assistido e já terá sido encaminhado para o Hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O trânsito está, como é natural, totalmente congestionado com dupla fila de mais de 6 km de extensão que já chega à subida desde o Caniço.