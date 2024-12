Rússia lança mais de 100 'drones' contra Ucrânia e causa um morto

As forças russas lançaram mais de 100 'drones' contra o território ucraniano nas últimas horas, num ataque que causou um morto no oeste da Ucrânia, disseram hoje a força aérea e os serviços de emergência locais.

Do total de 'drones' lançados pela Rússia, as defesas ucranianas abateram 52 sobre o território de 10 regiões do norte, do centro, do oeste e do nordeste da Ucrânia.

Outros 56 aparelhos aéreos não tripulados foram desviados da rota pelos meios de guerra eletrónica do exército ucraniano, de acordo com o relatório da força aérea.

Uma mulher morreu na cidade de Ternopil, no oeste da Ucrânia, quando um 'drone' russo atingiu um edifício residencial. Três pessoas ficaram feridas com o impacto, indicaram os serviços de emergência ucranianos.

A onda de choque da explosão também causou danos a edifícios vizinhos, a uma escola e a cerca de 20 carros, adiantou a mesma fonte.