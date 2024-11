Rússia lançou ataque massivo com mais de 130 'drones' durante a noite

As forças russas lançaram durante a noite passada mais um ataque massivo com 'drones' contra o território ucraniano, no qual utilizaram 132 dispositivos não tripulados, informou hoje a Força Aérea Ucraniana.

Do total de 'drones' lançados, 88 foram abatidos pelas defesas ucranianas e outros 42 perderam o sinal, em parte devido às medidas de guerra eletrónica do exército ucraniano, segundo o comunicado.

Os 'drones' abatidos foram intercetados em várias regiões do norte, centro, nordeste, sul e sudeste da Ucrânia.

Segundo a Força Aérea, infraestruturas em várias regiões ucranianas, carros, casas particulares e edifícios residenciais foram danificados durante o ataque.

A Rússia ataca regiões da Ucrânia todas as noites com 'drones' Shahed e outros 'drones' kamikaze. As defesas ucranianas conseguem neutralizar a grande maioria.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do seu território.