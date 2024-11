Hezbollah lança mísseis e 'drones' em Telavive e no Sul de Israel

O grupo xiita libanês Hezbollah reivindicou hoje o lançamento de mísseis e 'drones' contra um "alvo militar" em Telavive e o sul de Israel.

Citando uma "operação complexa", o movimento pró-iraniano afirmou ter disparado uma "salva de mísseis e um grupo de drones explosivos" contra um alvo militar em Telavive.

Numa declaração separada, acrescentou que tinha lançado "drones explosivos" contra uma base naval em Ashdod, no sul de Israel.

Por sua vez, o exército libanês informou que um soldado foi morto e outros 18 ficaram feridos, alguns com gravidade, num ataque israelita contra o sul do Líbano.

"O ataque do inimigo israelita teve como alvo um centro militar na cidade de al-Amiriyeh, que sofreu danos significativos", indicou, em comunicado.

Após um ano de trocas de tiros na região transfronteiriça, Israel entrou em guerra aberta contra o Hezbollah em 23 de setembro, lançando uma intensa campanha de bombardeamentos no Líbano.

Desde 01 de outubro, forças terrestres israelitas entraram no sul do Líbano, onde este conflito já matou mais de 3.500 pessoas e deixou acima de 1,2 milhões de deslocados, segundo as autoridades de Beirute.