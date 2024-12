IASAÚDE já totaliza mais de 1.000 cartões de reembolso especial activos

O Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, relembra que o prazo para a renovação do Cartão de Reembolso Especial (CRE) termina no final deste mês de Dezembro.

"Só este ano, até ao início do mês de Dezembro, o IASAÚDE já totaliza mais de 1.000 cartões activos, evidenciando a importância deste benefício em prol dos utentes do Serviço Regional de Saúde, ao proporcionar um reembolso especial no âmbito das despesas com consultas médicas", indica nota à imprensa.

"A comparticipação foi recentemente actualizada pelo Governo Regional e é definida conforme o escalão atribuído ao beneficiário. O escalão A destina-se a pensionistas que aufiram pensões em montante não superior ao salário mínimo regional e que estejam isentos do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), enquanto o escalão B abrange os beneficiários do SRS-Madeira que aufiram rendimentos em montante não superior ao salário mínimo regional e estejam isentos de IRS", acrescenta.

Actualmente, o valor da comparticipação de reembolso de consultas médicas para o escalão A está fixado nos 27,50 euros, sendo que para o escalão B, o valor é de 25,63 euros.

E concluiu: "O processo para renovar e adquirir o Cartão de Reembolso Especial é simples e acessível a todos os beneficiários do SRS-Madeira. Para esclarecimentos adicionais, os utentes podem consultar o site institucional do IASAÚDE, disponível em iasaude.pt, ou dirigir-se aos pontos de atendimento disponíveis na Região".