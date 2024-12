PS reafirma-se disponível para "solução governativa responsável"

O PS-Madeira reafirmou, hoje, a sua disponibilidade para "construir pontes e entendimentos com outros partidos da oposição, com vista a operar a necessária mudança na Região".

PS vai propor coligação alargada como solução para crise política da Madeira Paulo Cafôfo apontou a próxima quinta-feira para abordagem ao JPP, ao IL, ao PAN e ao BE

Em conferência de imprensa realizada na Assembleia Legislativa da Madeira, a deputada Marta Freitas lançou duras críticas ao PSD, que acusa de "ter mergulhado a Região numa instabilidade e numa crise políticas da sua única e exclusiva responsabilidade", apontando o facto de metade dos membros do Governo Regional terem sido constituídos arguidos por suspeitas de corrupção. A situação, frisou, é "gravíssima e inaceitável num Estado de direito democrático".

Justificando o voto contra do PS ao Orçamento Regional, a parlamentar adiantou que Miguel Albuquerque se encontra “descredibilizado, desacreditado e esgotado”. “Já ninguém acredita nas palavras de Miguel Albuquerque”, reforçou, lamentando que "as pessoas continuem sem ter respostas na habitação, na saúde e, ao final do mês, tenham de fazer escolhas, porque os baixos rendimentos não chegam para cobrir as despesas".

“Este Governo tem sido incapaz de governar e de resolver os problemas com que os madeirenses e porto-santenses se defrontam diariamente”, insistiu.

Assim, perante um cenário que se antevê de novas eleições, Marta Freitas vincou que o PS “mostra-se disponível para construir uma solução governativa responsável e estável para a Região”, em que as pessoas sejam a prioridade.

Nesse sentido, confirmou que foi endereçado um convite ao JPP, IL, PAN e BE para uma reunião que “visa fomentar o diálogo e procurar convergências entre todos”. “Vivemos tempos de pontes e de concordâncias. É assim que acreditamos que é possível operar uma mudança na Região, recuperar a estabilidade e construir uma Madeira mais forte, mais justa e mais próspera para todos os madeirenses e para as próximas gerações”, sustentou.

A deputada socialista referiu-se também à sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, que dava vantagem a Cafôfo como candidato para assumir a presidência do Governo Regional.

Trata-se, a seu ver, do "reconhecimento inequívoco do trabalho que tem sido desenvolvido por Paulo Cafôfo ao logo dos últimos anos, quer como líder do PS, como presidente da Câmara do Funchal ou como secretário de Estado das Comunidades".

“Os madeirenses e porto-santenses reconhecem em Paulo Cafôfo a capacidade e competência para fazer a diferença na nossa Região e liderar uma solução governativa que tenha as pessoas no centro da ação”, finalizou.