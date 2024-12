PS vai propor coligação alargada como solução para crise política da Madeira

Paulo Cafôfo anunciou, esta noite, que vai propor uma coligação alargada como solução para o futuro governativo da Região.

Nesse conjunto, o líder do PS-Madeira incluiu o Juntos pelo Povo (JPP), o Iniciativa Liberal (IL), o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e o Bloco de Esquerda (BE), agendando para quinta-feira próxima os encontros com os partidos que aceitarem tal desafio. O objectivo dessa reunião passa por "em conjunto" procurar "entendimento" e encontrar "pontos de convergência".

Numa declaração que foi feita, primeiramente, apenas aos microfones da RTP-Madeira, e posteriormente difunduda pelos outros órgãos de comunicação social, o líder dos socialistas apontou como objectivo sentarem-se à mesa e "dialogar", indo, assim, conforme disse, ao encontro daquela que será a vontade dos madeirenses.

"Não podemos continuar a viver este clima de instabilidade, um clima que apenas contribui para a estagnação da Região. É preciso resolver os problemas estruturais da Madeira, mas também os problemas bem reais que os madeirenses têm no seu diai a dia", apontou Cafôfo.

"Nós não queremos só votar contra [o Orçamento Regional], nem destruir, nem retitar Miguel Albuquerque do poder. Querê-mo-lo, mas queremos construir a esperança e uma solução de governo para a Região", acrescentou o líder socialistas, empurrando para depois se esse entendimento seria pré ou pós eleitoral. "A forma neste momento não interessa", sustentou, após a insistência da jornalista Carla Andrade em saber em que bases deverá assentar esse possível entendimento.