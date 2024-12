Orçamento do Funchal para 2025 aprovado

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, com 24 votos a favor e 13 votos contra, o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2025.

O documento, com uma despesa total superior a 150 milhões de euros, teve um debate menos intenso do que seria previsível, embora a oposição, sobretudo a bancada do PS, tenha acusado a vereação de Cristina Pedra de não cumprir, sucessivamente, as promessas que constam dos orçamentos.

A Assembleia continua a discussão dos pontos da ordem de trabalhos, entre eles o modelo de financiamento, pelo Governo Regional, das associações humanitárias de bombeiros.