PSD destaca reforço das políticas de emprego no Orçamento Regional para 2025

“A descida da taxa de desemprego e a valorização salarial, em sede de concertação social, são exemplos evidentes do sucesso das medidas de apoio ao emprego aplicadas pelo Governo Regional e da estabilidade social da Região”, afirmou Rubina Leal após uma reunião no Instituto de Emprego da Madeira.

Neste âmbito, a deputada do PSD salientou as medidas previstas no Orçamento Regional (ORAM) para 2025, que "pretendem reforçar a estabilidade económica, bem como o aumento dos postos de trabalho e de riqueza". Premissas estas que "dependem da aprovação deste documento", sublinhou.

“O ORAM 2025, a par do reforço dos programas de emprego, pretende fomentar o aumento dos rendimentos como forma de continuar a dinamizar economicamente a Região e como medida, aliás, de combate à instabilidade pessoal e familiar”, insistiu Rubina Leal.

Entre as medidas anunciadas, a parlamentar destaca: "os incentivos à criação de emprego, programas de apoio às empresas e o apoio às empresas na contratação de trabalhadores" que, vinca, “são iniciativas que mostram o compromisso do Governo Regional e do PSD em manter este ciclo positivo e em continuar a reduzir o desemprego na Região”.

Contas feitas, são "quase 26 milhões de euros previstos para esta área", aponta, recordando ainda os "41 meses consecutivos de crescimento económico, com uma redução importante da taxa de desemprego, agora fixada em 5,7%".

“Este é um sinal claro de que as políticas implementadas estão a dar frutos. Não apenas crescemos de forma consistente nos últimos 41 meses, como estamos a gerar mais oportunidades de trabalho e a melhorar a qualidade de vida dos madeirenses. A continuidade deste ciclo e deste sucesso dependem da aprovação do Orçamento e da responsabilidade suprapartidária”, sustenta a parlamentar.

Por outro lado, Rubina Leal considera que estas medidas, "para além de contribuírem para uma melhoria da qualidade de vida, motivam, também, o fortalecimento do tecido social e económico da RAM". "Com uma taxa de desemprego em queda e resultados positivos, estamos a construir uma Madeira mais forte e inclusiva. O emprego está no centro das prioridades da Governação PSD, e continuaremos a trabalhar para que este crescimento beneficie todos a população", finalizou.