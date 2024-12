Carlos Pereira arrasa cartaz do PS-M de Cafôfo que goza com Albuquerque

O PS-Madeira tem um novo cartaz de propaganda política nas ruas do Funchal, conforme ilustra a imagem registada pelo fotógrafo Rui Silva, da ASPRESS. Na imagem do cartaz pode ver-se uma fotomontagem com Miguel Albuquerque, simulando a presença do social-democrata na praia, evocando o episódio ocorrido no Verão por ocasião dos incêndios na Madeira, em que o presidente do Governo Regional e do PSD-Madeira foi fotografado de férias no Porto Santo. No cartaz podem ler-se as palavras "Isto tem de acabar. Vamilhá, Madeira!".

Ora, quem não apreciou o estilo e a mensagem deste novo cartaz foi o deputado socialista da Madeira eleito à Assembleia da República pelo círculo de Lisboa, Carlos Pereira.

É apenas um conselho de quem considera o momento político da Madeira muito sério e complexo, exigindo aos seus líderes sentido de responsabilidade, elevação e moderação. Esta acção de campanha contraria a matriz de moderação do PS e provoca sentimentos mais radicais que, do meu ponto de vista, devem ser evitados. Carlos Pereira, deputado madeirense do PS em São Bento

Carlos Pereira deixa transparecer que é possível fazer combate político sem descer ao nível de outras forças políticas: