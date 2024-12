Albuquerque ainda não sabe se convida o CDS para coligação

Miguel Albuquerque já olha para o futuro tendo em conta que o seu governo irá cair na próxima terça-feira e nesse cenário pressiona Marcelo Rebelo de Sousa a marcar “eleições regionais o mais breve possível”.

O líder do PSD-M não sabe ainda qual a estratégia eleitoral ou de campanha que irá seguir se, com uma coligação pré-eleitoral como sucedeu noutros actos com o CDS, ou PSD-M indo sozinho às urnas e, no caso de não registar uma maioria absoluta formalizar acordos de incidência parlamentar. Nesse domínio Albuquerque esconde os trunfos.

“Ainda não sei ainda. O que lhe posso dizer é que não temos medo de ir a eleições e vamos para eleições”, afirmou esta tarde durante a inauguração a uma estação de serviço na freguesia do Caniço. “O que é necessário é que esse hiato entre a queda do governo e a marcação de eleições não seja muito longo porque traz prejuízos para o tecido económico”, complementou.

Prematuro será a escolha dos nomes para lista apresentar como também no caso de constituir governo manter as mesmas caras, sobretudo secretários regionais que estão constituídos arguidos.