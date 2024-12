Serviços de Finanças encerrados na véspera de Natal

Na sequência da tolerância de ponto concedida pelo Governo Regional aos funcionários públicos nos dias 23, 24, 30 e 31 de Dezembro, a Secretaria das Finanças informa sobre o horário dos serviços de Finanças neste período de Natal e Ano Novo.

Assim, e de acordo com uma nota remetida às redações, os Serviços de Finanças da Região Autónoma da Madeira irão manter o seu horário normal de funcionamento nos dias 23 e 30 de Dezembro.

No dia 31 de Dezembro, último dia do ano, os Serviços de Finanças estarão abertos de manhã, entre as 9h e as 12h30.

No dia 24 de Dezembro, estarão encerrados.