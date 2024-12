Assembleia Municipal do Funchal aprova alteração ao Orçamento de 2024

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, com 24 votos a favor, 11 votos contra (PS, PCP e BE) e uma abstenção, uma alteração ao orçamento de 2024, para acomodar um financiamento, "a fundo perdido", como destacou a presidente do município, Cristina Pedra. Nesta rectificação também consta um contrato com a ARM para a Estação Elevatória de águas Residuais dos Socorridos.

O PS justificou o voto contra com o facto de "esta ser a sexta alteração ao orçamento", o que mostra a falta de planeamento da vereação.