Orçamento municipal do Porto Moniz "fica aquém das expectativas"

A vereação social-democrata eleita ao município do Porto Moniz aponta lacunas ao orçamento para 2025 (9,9 milhões de euros) considerando apesar de prever uma “redução de impostos e encargos às famílias” fica “aquém das expectativas e das necessidades do concelho”.

Quem o diz é o vereador Raimundo Silva que questiona “que infra-estruturas municipais são capazes de gerar receita foram construídas por este executivo nos últimos 12 anos?” O autarca social-democrata salienta estar perante “um orçamento que se sustenta num incremento da receita gerada a partir das transferências de estado para as autarquias locais”.

É também na sua visão um orçamento de índole social “que não prevê como tem defendido esta coligação, apoios, medidas e políticas concretas para a habitação condigna, para o alívio do orçamento familiar às famílias do Porto Moniz que têm que suportar os encargos com o alojamento aos nossos estudantes”.

Ainda assim, sublinha, foi um orçamento que mereceu a “abstenção” justamente pelo facto dos social-democratas acreditarem que executivo liderado por Emanuel Câmara terá “a hombridade, de em tempo e local próprio, acolher as nossas propostas” porque considera ser possível ter um concelho mais “próspero, sustentável com justiça social” e que chegue a todas as famílias do município.