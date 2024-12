Assembleia Municipal do Funchal discute orçamento em sala renovada

José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal do Funchal deu início à sessão ordinária deste órgão autárquico, destacando a obra de remodelação da sala que foi pintada, teve o mobiliário recuperado e instalado um sistema de ar condicionado.

Agradeceu aos funcionários que participaram na recuperação e destacou a importância de dar à Assembleia Municipal melhores condições, além de garantir que esta sala continua a ter outras utilizações.

Esta assembleia municipal ordinária, em princípio a última deste ano, tem uma ordem de trabalhos com 24 pontos, onde se destaca a apreciação e votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2025.

Nesta reunião também serão debatidas o Imposto Municipal Sobre Imóvel (IMI), IMI Familiar, participação do município no IRS e Taxa Municipal de Direitos de Passagem.

O regulamento do Alojamento Local, o Plano de Emergência de Protecção Civil também estarão em discussão, numa sessão da assembleia que se deverá prolongar para amanhã.

O Imposto Turístico será outro ponto em destaque na longa ordem de trabalhos