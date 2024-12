“É urgente pontuar e ganhar o jogo” com o Moreirense

João Aurélio está confiante que o Nacional vai regressar às vitórias no jogo de sábado com o Moreirense- 18 horas, no Estádio da Madeira-, encontro referente à 14.ª jornada da I Liga.

Num campeonato em que a equipa alvinegra tem revelado grande ineficácia ofensiva- apenas sete golos marcados- o capitão do Nacional reconhece que é urgente vencer e para isso é fundamental afinar a pontaria o mais rápido possível.

“É um facto que faltam os golos. Em 12 jornadas temos sete golos marcados e é claro que isso não é bom para nenhuma equipa. Temos a noção e, por isso, temos que trabalhar ainda mais sobre esse aspecto. Os jogadores sabem disso, sabem que têm que se focar mais nesse momento, numa melhor definição do último passe, da parte da finalização. Estamos a trabalhar nisso e certamente que no sábado, com o Moreirense, vamos dar golos aos nossos adeptos. O Moreirense vem de uma excelente vitória e a efectuar um excelente campeonato. Chegam, por isso, a este jogo na máxima força. Contudo, nós temos as nossas armas e também queremos muito e é urgente pontuar e ganhar o jogo. Queremos muito dar uma vitória aos nossos adeptos pois eles merecem uma vitória. Estamos todos focados para isso”, assegura o experiente defesa-direito do Nacional.