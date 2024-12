"O Marítimo é canditado a ganhar o próximo jogo"

Para Rui Duarte, o Marítimo "é candidato a ganhar o próximo jogo", neste domingo. Esta a resposta que o treinador verde-rubro encontrou quando confrontado se os objectivos da equipa que dirige ainda se confluem na subida à I Liga. "Queremos muito ganhar o próximo jogo, sem pensar em muito mais", reforça a ideia.

O treinador maritimista admite "a fase menos boa" que o Marítimo atravessa", mas logo diz ter plena confiança no trabalho que vem a desenvolver. "Temos plena confiança que vamos inverter este ciclo negativo e acreditamos que somos candidatos a ganhar ao Mafra e não pensamos em mais nada", sustenta o técnico português.

Neste contexto, Rui Duarte analisa o Mafra como "uma boa equipa e que na última jornada fez a vida cara ao Penafiel [empate a uma bola], pelo que está à espera de "um jogo difícil". "O Mafra é uma equipa com boa personalidade, agressiva e com jogadores de qualidade, com características muito específicas nos duelos e nas bolas em profundidade, pelo que temos consciência que será um jogo difícil", desenvolve a ideia.

Contudo, o treinador maritimista extravasa a ambição de vencer em Mafra. "Temos as nossas possibilidades e queremos vencer, mesmo sabendo que vamos defrontrar um adversário muito difícil", diz.

Pese embora o empate diante do Benfica B, na última jornada da II Liga, Rui Duarte viu "bons sinais nesse jogo e que são importantes", considerando que a equipa cresceu. "Jogamos contra uma boa equipa, muito confortável na classificação e com jovens de grande valor, e, até pelo momento que atravessamos, era importante marcar uma posição, o que fizemos. Naturalmente que não foi o que queríamos, pois desejávamos os três pontos, mas não houve nada a apontar à equipa. Esperamos que a equipa continue a crescer e que alcance uma vitória, por nós, pelo clube e pelo apoio que vamos ter [em Mafra] dos nossos adeptos, pelo que queremos retribuir essa dedicação e o carinho ao clube com uma vitória", sustenta.

De Bernardo Gomes ao esquecimento de Noah Madsen

Para o jogo com o Mafra - amanhã pelas 15h30 - Rui Duarte confirma não estar Bernardo Gomes a 100% pelo que "não é elegível para o jogo", admitindo que possa proceder a uma ou outra mudança na equipa relativamente ao último jogo. "À excepção do Pedro Teixeira, que é guarda-redes e tem jogado na equipa B, e do Bernardo Gomes, que está lesionado, apenas o Rodrigo Andrade não jogou comigo, o que prova que toda a gente conta e estão disponíveis para ajudar a equipa", esclarece o treinador maritimista que, contudo, não falou de Noah Madsen, que igualmente deixou de jogar exactamente desde que chegou ao Marítimo.