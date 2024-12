PAN pede "fiscalização urgente" à 'Madeira Health Care'

O PAN Madeira exigiu, hoje, publicamente que "as entidades competentes realizem uma fiscalização rigorosa" à empresa Madeira Health Care. "Esta empresa, contratada pelo SESARAM através de concurso público e financiada com dinheiros públicos, é alvo de críticas devido à alegada falta de cumprimento das normas estipuladas", aponta o partido em comunicado de imprensa.

Vítor Gomes, membro do PAN Madeira, entende que “o prestador de serviço é também a imagem do SESARAM", pelo que considera "inaceitável que as condições de segurança e a formação dos tripulantes estejam em causa, comprometendo a qualidade do transporte de doentes não urgentes".

"Exigimos medidas imediatas para proteger os utentes e assegurar o cumprimento das regras”, sublinha.

O PAN recorda que, "de acordo com a legislação em vigor, as ambulâncias de transporte de doentes não urgentes devem ser operadas por tripulantes com formação em Transporte de Ambulância de Doentes (TAT)". Contudo, salienta "há relatos de que a Madeira Health Care contrata colaboradores sem a devida formação e não assegura que os mesmos recebam a qualificação necessária, uma situação que consideramos grave e inadmissível".

"Outra preocupação reside nas condições de segurança de algumas ambulâncias utilizadas, que, segundo informações obtidas, não cumprem os padrões mínimos exigidos", expõe o partido. "É imprescindível que o SESARAM tome medidas para garantir a qualidade e a segurança do mesmo", insiste Vítor Gomes.

O PAN Madeira reforça, assim, o apelo ao SESARAM para que "realize uma fiscalização urgente e assegure que o contrato de prestação de serviços com a Madeira Health Care seja cumprido, protegendo os direitos e a segurança dos utentes deste serviço essencial".