Sondagem é reflexo do “sentimento da população”

“Acho que as sondagens são reflexo daquilo que é o sentimento da população da Madeira”. Esta foi a primeira reacção do presidente do Governo Regional e do PSD~-M às sondagens hoje publicadas pelo DIÁRIO de Notícias e JM.

Reforça que “as pessoas não estão para serem incomodadas com novas eleições”, recordando que só este ano já se realizaram “três eleições” - Nacionais, Regionais e Europeias.

Entende que a sondagem, feita antes do chumbo ao Orçamento Regional para 2025, é também um sério aviso à oposição.

Adverte por isso os partidos que querem deitar abaixo o governo e causarem novo acto eleitoral que “vão ser penalizados”.

Albuquerque antevê que a acontecer eleições em breve “não vai haver uma alteração substancial”, e a existir mudança, prevê que seja no sentido de “maior penalização aos partidos que deitarem o governo abaixo”, avisa.

“É bom que os partidos da oposição que andam a agir de forma irresponsável e leviana, pensem duas vezes. Mas esse é um problema que já não é meu, porque eu vou para eleições para ganhar”, reforça.