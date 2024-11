‘Café Socialista’ alerta para o perigo da convivência entre agressor e vítima

A iniciativa 'Café Socialista', organizada pelas Mulheres Socialistas da Madeira (MSM), vai debater este sábado, na Casa de Chá da Quinta Pedagógica dos Prazeres, pelas 16 horas, a violência sobre a mulher em todas as suas formas, dando um especial enfoque para a violência doméstica.

Sofia Canha, deputada à Assembleia da República, considera que “família não conjuga com a palavra violência”. “A família é o espaço de segurança, um porto de abrigo, onde esperamos encontrar paz, amor e respeito. Onde todos os seus membros comungam do espaço, mas se afirmam individualmente”, refere. A socialista acrescenta ainda que “infelizmente, este não é o conceito de família para muitas mulheres e jovens”, pelo que existe o pergio no convívio entre a vítima e o agressor.

A iniciativa é aberta ao público e tem como objectivo pensar nas diversas formas de violência a que as mulheres estão sujeitas e qual a protecção que encontram na sociedade. Esta é uma sessão que se realiza mensalmente, seguindo uma política de descentralização das actividades. "Trata-se de uma conversa informal que reúne militantes, simpatizantes e a comunidade em geral, independentemente da sua idade ou sexo, incentivando-os a pensar em voz alta sobre os mais variados temas", refere a nota à imprensa.