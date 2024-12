Projecto de ampliação do Arquivo e Biblioteca da Madeira é apresentado na quarta-feira

O Governo Regional da Madeira, por meio da Secretaria Regional de Equipamento e Infraestruturas, está a preparar a ampliação do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM). O projecto será apresentado esta quarta-feira, às 12 horas, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no edifício do ABM.

A intervenção tem como objectivo principal resolver a carência de espaço para depósito, ampliando a capacidade de armazenamento para atender às necessidades do arquivo definitivo da administração pública regional, além das funções de biblioteca pública e depósito legal de publicações. Actualmente, o espaço do depósito encontra-se com uma ocupação superior a 70%. Com a ampliação, será possível duplicar essa capacidade, alcançando cerca de 35.000 metros lineares de arquivo.

Além disso, o projecto visa modernizar as áreas dedicadas à leitura pública, criando espaços específicos para serviços educativos, estudos e trabalho. Também estão previstas áreas ampliadas para conservação, restauro e pré-arquivo, bem como a inclusão de novas funcionalidades que vão além do projecto actual do edifício.

Outro destaque é a criação de um espaço museológico com uma área expositiva de aproximadamente 1.700 m² e um estacionamento coberto com capacidade para cerca de 150 veículos. Serão implementadas ainda medidas de eficiência energética no edifício, incluindo sistemas modernos de iluminação e ar condicionado, para adequar o espaço às normas e exigências actuais.

Com a ampliação, a área bruta de construção do ABM aumentará para 33.800 m², um acréscimo de 19.000 m² em relação ao tamanho actual. O projecto de arquitetura está a cargo do gabinete Miguel Saraiva, Architecture Internacional.