Diagnóstico aos arquivos da Administração Pública Regional apresentado esta sexta-feira

O diagnóstico aos arquivos da Administração Pública Regional vai ser apresentado amanhã, sexta-feira, pelas 10 horas, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, com a presença do secretário regional Eduardo Jesus. Este é o resultado de um trabalho levado a cabo entre Fevereiro de 2022 e Julho de 2023, junto de 71 entidades.

O relatório de diagnóstico aos arquivos da Administração Pública Regional foi promovido pela Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, através da Direção de Serviços de Gestão e Tratamento de Arquivos.

Além da divulgação do relatório do diagnóstico e suas principais conclusões, em comunicação por José Vieira Gomes (DRABL), serão apresentadas ao longo do dia comunicações por Pedro Penteado, Diretor de Serviços de Arquivística e Normalização da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), Luís Faria, Diretor de Inovação da empresa KEEP SOLUTIONS, e pelos arquivistas da Administração Pública Regional Eduardo Gouveia (Instituto de Segurança Social da Madeira) e Laureano Macedo (Direção Regional do Orçamento e Tesouro).

"Este encontro é de entrada livre e destina-se a todos os técnicos e dirigentes da Administração Pública, em especial com responsabilidades na área dos arquivos", dá conta nota à imprensa.