IL Madeira defende reconversão do Centro Educativo da Madeira

O Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira expressa a sua preocupação com "a ineficiente utilização do Centro Educativo da Madeira, construído com um investimento de 10 milhões de euros e que permanece inactivo há quase uma década, desperdiçando uma infraestrutura que poderia ser essencial para a Região".

A IL Madeira considera que "esse cenário é particularmente preocupante num momento em que a Madeira enfrenta desafios crescentes relacionados com aumento dos desequilíbrios sociais, violência doméstica, toxicodependências e outros".

Refere ainda que o centro, que deveria estar ao serviço da comunidade, é hoje um símbolo de inércia e má gestão dos recursos públicos, enquanto a população, muitas vezes desamparada neste tipo de problemas carece de apoio em concreto".

Nesse sentido, Humberto Faria, do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira, diz que "uma solução urgente e necessária seria transformar o espaço numa unidade residencial e terapêutica dedicada a pessoas em situação de vulnerabilidade".

"Essa infraestrutura poderia oferecer um ambiente seguro para acolher pessoas que enfrentam problemas que colocam em risco a sua estabilidade emocional. A unidade serviria como um local de reintegração social, proporcionando suporte psicológico, acompanhamento terapêutico personalizado e actividades de capacitação”, acrescenta.

Afirma também que "além de oferecer uma residência temporária segura, o espaço poderia incluir programas de formação técnica e oficinas de competências de vida, fundamentais para ajudar as pessoas a construir um futuro mais estável e promissor numa forte componente de valorização pessoal".

Outra proposta viável considerada pela IL Madeira seria "converter o centro num espaço multifuncional dedicado ao bem-estar comunitário". No seu entender, "este modelo incluiria actividades extracurriculares, como desporto, arte, música e tecnologia, que ajudassem a estimular talentos e criar ambientes positivos". Acrescenta que "o centro também poderia promover workshops de desenvolvimento pessoal e programas de mentoria, conectando as pessoas com líderes e profissionais locais que os ajudassem a explorar oportunidades de crescimento". Na sua óptica, "uma estrutura desse tipo seria fundamental não apenas para pessoas em risco, mas também como um ponto de encontro comunitário que promover-se a inclusão social e desenvolvimento colectivo".

Diz ainda que "a Madeira carece de estruturas desse tipo, que possam oferecer um apoio efetivo e direcionado à sua população". O Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira defende que "a revitalização do Centro Educativo da Madeira, seja como uma unidade terapêutica ou como um espaço comunitário, atenderia a uma necessidade urgente e preencheria uma lacuna nas políticas públicas nesta matéria".

Além disso, acrescenta, seria "uma forma de corrigir o desperdício de um investimento significativo, transformando uma obra inativa num activo funcional e relevante para a sociedade".

“É hora de agir e garantir que esta infraestrutura finalmente cumpra um papel importante para a Região: servir a população e construir um futuro mais inclusivo para todos os que necessitem de ajuda”, concluiu Humberto Faria.