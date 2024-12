Cana-de-açúcar vai valer mais em 2025

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente adiantou ao DIÁRIO que o Governo Regional está empenhado em aumentar o rendimento dos produtores de cana-de-açúcar em 2025. Rafaela Fernandes, que falava à margem do evento ‘Essência do Vinho’, que abriu ontem portas no Fórum Pestana, no Casino da Madeira, deu nota de reuniões já mantidas com os operadores económicos, por forma a chegar a valores a apresentar no próximo ano.

“O Governo tem uma posição firme sobre este assunto. Os preços têm de aumentar necessariamente, porque os factores de produção, nomeadamente a mão-de-obra, assim o exigem. Se o mercado está a responder bem, porque também o produto final tem um bom preço de venda, não faz sentido nenhum que não seja reflectido isso na valorização da mão-de-obra dos agricultores”. Secretária regional Rafaela Fernandes

Em relação à produção de 2024, a secretária regional adiantou que o Governo, através da “instituição veículo” parceira, já procedeu ao pagamento de mais de 600 mil euros aos produtores de cana-de-açúcar, o que representa 80% das verbas. “E até ao fim da próxima semana será concluído o remanescente que está em causa, e que tem a ver precisamente com a entrega de documentos e com formalidades próprias das pessoas que são beneficiárias de apoios públicos”, garantiu.

Assim, a exemplo daquilo feito com os viticultores, em que há um apoio excepcional na ordem dos 500 mil euros para quem entregou uva da casta Tinta Negra, e também para fazer face ao aumento dos custos de produção, a governante considerou que este “grande empenho” tem de ser partilhado com as empresas dos vários sectores.