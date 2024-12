Vai faltar água no Caminho dos Saltos

A Câmara Municipal do Funchal informa que, para fazer intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2.ª Fase (Restante Concelho), é necessário interromper o fornecimento do abastecimento de água, esta sexta-feira, 6 de Dezembro, a partir das 9 horas e com uma duração de seis horas no Caminho dos Saltos.

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são: Caminho do Tanque; Impasse 1 do Caminho do Tanque; Caminho dos Tornos; Caminho Novo da Levada da Corujeira; Caminho dos Saltos; Beco dos Ausentes; Vereda da Levada da Corujeira; Rua Comendador César Rosa Fernandes; Beco da Levada da Corujeira.

"As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção", diz a CMF.