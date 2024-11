Conferência Portugal+ em Londres discute migração na saúde e voto electrónico

A migração de profissionais de saúde e o voto electrónico são alguns dos temas que vão ser discutidos na conferência Portugal+ em Londres, no sábado, organizada pelo jornal digital Bom Dia, direcionado à diáspora portuguesa.

No programa do evento, designado por Portugal Positivo, estão vários painéis de discussão sobre cultura, língua portuguesa, a participação política dos emigrantes e a migração dos profissionais de saúde.

"Queremos falar da nova emigração portuguesa qualificada, dos talentos que se vão perdendo, e Londres é um grande destino de médicos e enfermeiros portugueses", afirmou à Agência Lusa o fundador do projeto e diretor do jornal, Raúl Reis.

O evento realizado no ano passado no Funchal. Foto DR/PortugalPositivo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fará uma alocução de abertura por vídeo, tal como o antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Os deputados José Dias Fernandes (Chega) e Paulo Pisco (PS) deverão estar presentes, bem como outros representantes diplomáticos e institucionais.

Esta é a sexta edição deste evento anual, que antes se realizou em França, Luxemburgo, Suíça, Bélgica, Alemanha e Madeira, e que pretende "colocar pessoas em contacto, servir como ponto de encontro e de informação" e também como uma "pequena câmara de comércio", disse o fundador do projeto.

Desde o início, em 2019, uma dúzia de projetos e negócios foram realizados graças ao Portugal Positivo, revelou, nomeadamente um estudo que vai ser publicado resultante de uma colaboração entre um consultor e um professor universitário se conheceram numa das conferências.

"Achamos que existe uma grande divisão entre Portugal e a sua diáspora. Tem melhorado, mas ainda existe. Ao trazer de Portugal políticos, empresários e artistas, achamos que vamos ajudar a mudar essa perceção", argumentou.

O jornal Bom Dia começou em 2001 no Luxemburgo, mas na última década alargou-se à Bélgica, França, Alemanha, Suíça e Reino Unido, países europeus com comunidades portuguesas de maior dimensão.

"O fio condutor é insistir nas notícias positivas sobre portugueses da diáspora e Portugal em geral, como quando um investigador ganha um prémio ou filme português ganha um festival", explicou Reis.

Estes casos de sucesso e histórias são classificados no jornal com uma etiqueta PortugalPositivo, que já agrega milhares de notícias e que, segundo o diretor do jornal, estão habitualmente entre as mais lidas.

O evento é apoiado por várias entidades, entre as quais o madeirense Pestana Hotel Group.