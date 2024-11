Iniciativa Liberal a favor de moção de censura ao Governo Regional

A Iniciativa Liberal Madeira decidiu votar favoravelmente a moção de censura ao Governo Regional da Madeira apresentada pelo Chega. A decisão foi tomada em reunião do Grupo de Coordenação Local da IL Madeira, que hoje se realizou.

Segundo a IL Madeira, "a actual situação coloca em causa a legitimidade e a credibilidade do Governo Regional da Madeira quer no plano regional e nacional, quer no plano internacional, e limita a sua capacidade de actuação". A isso acresce "a gestão desastrosa dos incêndios de Agosto passado, que revelou não só uma flagrante descoordenação política e operacional, mas também uma postura arrogante e prepotente, de total desconsideração e incompreensão dos interesses da Madeira e dos Madeirenses".

A IL Madeira entende, assim, que o Governo Regional da Madeira não reúne condições para continuar em funções. Considerando que, neste momento, o PSD-M constitui "o principal foco da instabilidade política da Região Autónoma da Madeira, um Governo Regional que não represente uma verdadeira e total ruptura com o passado não confere quaisquer garantias de governabilidade e de estabilidade para a Região".

Segundo Gonçalo Maia Camelo, Coordenador da IL Madeira, “a IL Madeira entende que, por princípio, deverá ser devolvida a palavra aos eleitores, sendo convocadas novas eleições”.

“Teremos que aguardar pelo que vier a ser concretamente proposto/apresentado pelos partidos com representação na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para tomar uma decisão definitiva quanto a esta matéria.”, esclarece Gonçalo Maia Camelo.