Albuquerque ouviu todos na Comissão Política do PSD

Só agora, ou seja cerca de 45 minutos ter proferido declarações aos jornalistas, é que o líder do PSD-M saiu da reunião da Comissão Política, na sede dos social-democratas na Rua dos Netos, acompanhado de Rui Abreu, Jaime Filipe Ramos, Rubina Leal, João Cunha e Silva, José Prada, entre outras figuras com menor peso político dentro da estrutura do PSD.

O motivo pelo qual foi retomada a reunião deveu-se ao facto de Miguel Albuquerque querer ouvir todos os elementos deste órgão do partido.

Fonte do PSD garante que todos os comissários tiveram oportunidade para falar e que todos concordaram com a estratégia definida pelo líder que começou a reunião fazendo um ponto da situação política regional.