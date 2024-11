Refugiada ucraniana na Madeira apela à mudança e à procura da verdade interior

Anna Zakusylo, uma cidadã ucraniana que após a invasão russa do seu país passou a morar na Madeira, aproveitou a sua intervenção no TEDx Funchal, que decorre esta tarde, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF, no antigo Matadouro), para dizer que uma das formas como os madeirenses podem ajudar o seu país é com a compra de artesanato e outros bens que se encontram à venda.

Esta cidadã mudou-se para a Madeira e dedica-se ao voluntariado e ao trabalho comunitário. Ajudou a integrar refugiados, garantindo oportunidades para todos. Além disso, foi voluntária no resgate de aves e falou em comícios de apoio à Ucrânia. Acredita que o nosso mundo precisa de uma reinicialização para criar um futuro sustentável em harmonia com a natureza. Através da sua palestra no TEDx espera inspirar outros a encontrarem a sua força e verdade interiores e a fazerem mudanças positivas.

Anna Zakusylo, nasceu em Korosten, Ucrânia. A sua vida tem sido uma série de reinicializações. Depois de perder a sua casa devido ao desastre de Chornobyl, a sua família mudou-se para o sul, para Skadovsk. Devido à invasão russa, a família teve de mudar-se novamente. Cresceu no período da independência da Ucrânia e foi influenciada pela propaganda de Moscovo, mas diz que teve de fazer uma reinicialização completa, abraçando as raízes, idioma e cultura ucranianos. Com diplomas em organização de eventos culturais, psicologia e direcção teatral pela Universidade Estatal de Kherson, trabalhou em várias áreas: organização de actividades para crianças, psicóloga de crianças autistas, coordenou programas de TV e foi até gerente da Associação Ucraniana de Fabricantes de Móveis.