BMW 420d Grand Coupé: A versatilidade e a emoção que procura

Está à procura de um automóvel que combine espaço, a praticidade de um carro familiar, com um design desportivo e a experiência única de conduzir um BMW? Não procure mais. O stand do Megamotor tem à venda a 'máquina' que tem encantado entusiastas e especialistas no ramo automóvel: o BMW 420d Grand Coupé.

Este modelo oferece versatilidade e elegância, ideal para quem quer conduzir com estilo de um coupé sem abrir mão do prazer de estar ao volante de um carro desportivo. A BMW, reconhecida pelo seu compromisso com qualidade e inovação, não decepciona. O 420d Grand Coupé, de 2017, na cor branca, vem bem configurado e bem equipado. A versão disponível no Megamotor inclui um Pack M e uma série de extras de fábrica, como espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de estacionamento frontais e traseiros, quatro modos de condução, GPS, rádio com entrada USB, jantes pack M roda 18, faróis LED, sensores de luz e chuva, entre outros. Resumidamente, um exemplo da qualidade habitual da marca.

Além disso, o modelo destaca-se pela eficiência. Com motor 2.0 diesel com 190 cavalos de potência e caixa automática de velocidades com patilhas no volante, o BMW 420d Grand Coupé oferece uma performance emocionante e, ao mesmo tempo, uma excelente economia a nível de combustível.

Com cerca de 80 quilómetros, o carro está à venda por 29 500 euros. Para facilitar a aquisição, o stand do Megamotor oferece condições de pagamento flexíveis, incluindo financiamento a partir de 402,57 euros por mês sem entrada inicial, bem como a possibilidade de retoma, mesmo com dívida*. Outra grande vantagem é que o carro inclui uma garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.