PS recorda antiga deputada Teresa Alegre Portugal como "cidadã de corpo inteiro"

O PS manifestou hoje pesar pela morte da antiga deputada à Assembleia da República Teresa Alegre Portugal, recordando-a como uma "militante histórica e cidadã de corpo inteiro" com uma vida "devotada à causa pública".

Numa publicação nas redes sociais, o PS recordou Teresa Alegre Portugal, que morreu no sábado, aos 85 anos, vítima de doença, como uma militante que se dedicou "aos valores da liberdade e da fraternidade".

"Na longa noite de luta contra a ditadura, Teresa Portugal foi sempre uma combatente comprometida com os valores democráticos e com a construção de uma sociedade justa e progressista", lê-se no texto de homenagem.

Os socialistas salientam que, "a partir de Coimbra, onde era querida e respeitada por personalidades de todos os quadrantes, Teresa Portugal foi uma figura marcante da política e da cultura, tendo desempenhado inúmeras funções públicas em nome do PS, com destaque para o seu relevante contributo cívico enquanto vereadora na Câmara Municipal de Coimbra e Deputada à Assembleia da República".

"Nesta difícil circunstância, o Partido Socialista curva-se perante a memória de Teresa Alegre Portugal e, contristado, endereça à família e amigos as mais sentidas condolências", finalizam os socialistas.

Também a Câmara Municipal de Coimbra lamentou hoje a morte da antiga vereadora da Cultura.

Numa nota de pesar, a autarquia presidida por José Manuel Silva realçou "a sua dedicação à causa pública, o seu percurso político e o seu importante contributo para o desenvolvimento cultural e social de Coimbra, que irá permanecer para sempre na memória coletiva da cidade".

Teresa Portugal era licenciada em Filologia Germânica e professora aposentada do ensino secundário.

Foi vereadora do pelouro da Cultura entre 1988 e 2001 e deputada da Assembleia da República na X Legislatura, pelo PS. Integrava o Conselho Municipal de Cultura de Coimbra, sendo considerada "personalidade de indiscutível mérito, eleita por processo de cooptação".

Viúva do guitarrista da Canção de Coimbra António Portugal, Teresa Alegre Portugal era irmã do poeta e histórico socialista, Manuel Alegre, e mãe do jornalista Manuel Portugal.

De acordo com informações prestadas pela família, o corpo de Teresa Portugal ficará em câmara ardente no Pavilhão Centro de Portugal. No mesmo local decorrerá, pelas 14:30 de segunda-feira, uma cerimónia de despedida, seguindo depois o corpo em cortejo até ao Crematório de Taveiro, em Coimbra.