Funchal dinamiza Programa Municipal de Capacitação Jovem- ‘Educa-TE’

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Juventude, arrancou no passado mês de Outubro o Programa Municipal de Capacitação Jovem- ‘Educa-TE’.

O ‘Educa-Te’ é um Programa Municipal de Capacitação e Formação para os Jovens, Escolas Básicas, Secundárias, Profissionais e Associações Juvenis do Município do Funchal com base em técnicas e métodos de educação não-formal.

As primeiras sessões foram dinamizadas na Escola Secundária Jaime Moniz, sobre as temáticas da Saúde Mental e da Participação e Cidadania e envolveram mais de 50 alunos, sendo esta uma oportunidade de reflexão e pensamento crítico sobre estas duas temáticas tão importantes para os jovens.

As sessões são a partir de métodos e técnicas de educação não formal, permitindo o desenvolvimento e reforço de competências essenciais ao empoderamento e capacitação dos jovens, num ambiente de aprendizagem dinâmico e descontraído, sendo este um trabalho de complementaridade entre a Escola, e a educação formal, com o Município e a educação não-formal.

“O Funchal é uma Cidade Educadora, com uma aposta na Educação Não Formal, um investimento que consideramos ser muito relevante, quer no processo de aprendizagem quer no desenvolvimento global dos nossos jovens”, refere a vereadora com o pelouro da Educação e Juventude, Helena Leal.

Existem já cerca de 30 sessões agendadas neste primeiro trimestre, em várias Escolas do Ensino Básico (9º anos), Secundário e Profissional do Município do Funchal, abrangendo os vários módulos de formação disponíveis.

O projeto ‘Educa-te’ teve início no ano letivo 2023-2024, enquadrado nas Políticas Municipais para a Juventude e no Projeto Educativo Municipal (PEM). Para o ano letivo em curso 2024-2025, o programa conta com 4 módulos formativos dinâmicos, envolvendo diferentes áreas de intervenção e formação e dinamizados em contextos de educação não-formal, nomeadamente:

(Des)Agarra-TE – Dependências e Hábitos de Vida Saudável

Quebra-cabeças – Saúde Mental

Cidade da Participação – Participação e Cidadania

Oficina dos Direitos Humanos – Direitos Humanos

Para agendar as sessões, as Escolas, Associações e os Jovens deverão contactar a Divisão de Juventude através do email [email protected] e preenchendo o formulário de inscrição: https://forms.gle/DfQTTqHfwQg438LE7