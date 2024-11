Le Fígaro nomeia os 10 hotéis da Madeira

"A cerca de 3,5 horas de Paris, a Madeira é um refúgio com sabor de eterna primavera", começa por escrever a articulista em mais um artigo, desta feita publica no jornal francês Le Fígaro com enormes elogios, sobretudo à envolvência com a natureza e qualidade dos hotéis madeirenses, no caso em concreto listam 10 que mais agradaram em vários aspectos.

"Este jardim português à beira-mar, de temperamento vulcânico, convida ao descanso e a caminhadas suaves ou prolongadas. Aqui estão nossos hotéis favoritos", apontam e sinalizam.

O Terrabona Nature & Vineyard, na freguesia de Boaventura, aparece em "paisagens dramáticas dignas de Jurassic Park na costa norte da ilha", um "hotel de poucas moradias está plantado em socalcos de vinhas. O espírito de design alia-se ao conforto graças à grande atenção ao detalhe (pisos de cortiça, menu de almofadas, lençóis de linho lavado, etc.)".

A Casa Velha do Palheiro fica "a 7 quilómetros do centro do Funchal, este Relais & Châteaux é um antigo pavilhão de caça do século XIX, rodeado por um exuberante jardim repleto de pássaros cantando. Dos elegantes salões à Casa de Chá, passando pelo spa e pelas duas piscinas, tudo convida ao abrandamento. Distribuídos por três edifícios, os 33 quartos e 5 suites, com decoração clássica e acolhedora, dão para o jardim através das suas janelas de guilhotina. Adquirido pela família Blandy (cujo vinho Madeira é conhecido há 200 anos), este local envolto em poesia tem sido transmitido de geração em geração. Atualmente faz parte da Herdade do Palheiro".

Reid's Palace, A Belmond Hotel considerado "lendário" continuou, desde 1891, "a ver os grandes nomes do mundo – incluindo Winston Churchill, que veio escrever suas memórias. Situado na encosta de uma rocha, o hotel expandiu-se ao longo do tempo acompanhando o relevo do terreno, impondo estranhas diferenças de nível. Os seus 126 quartos e suites ao estilo old school madeirense estão repletos de um encanto nostálgico".

O Socalco Nature Calheta, "é o projeto pessoal do chef Octávio Freitas, estrela Michelin no restaurante Desarma, no Funchal, em 2024". No sudoeste da ilha, "combina o agroturismo e a arte de viver local. Com os pés nas vinhas e vista para o oceano, os 20 quartos com decoração sóbria são uma experiência à parte. Alguns ficam perto de um riacho, outros têm uma janela saliente com vista para a rocha..."

A Reserva é "um hotel de luxo dentro de outro hotel de alto padrão... A Reserva fixou residência no Savoy Palace como um 'clube de associados'. Além de uma entrada especial e de um elevador dedicado, os seus hóspedes têm acesso exclusivo aos terraços e piscinas da cobertura. Beneficiam de um restaurante onde as refeições, incluindo o pequeno-almoço, são servidas em pequenos grupos com vista próxima para o céu e o oceano".

O Hotel Savoy Palace no Funchal, "a sua arquitectura permanece controversa, destacando-se as suas proporções gigantescas na paisagem urbana. Mas o Savoy Palace teve o bom gosto de criar cascatas de vegetação que desciam pelas suas paredes exteriores. O resultado é bastante bem-sucedido. Nini Andrade de Silva, grande nome local do design, orquestrou a decoração interior, inspirando-se nas cores e materiais da ilha. Os 541 quartos e suítes maravilhosamente confortáveis ​​têm vista para a cidade, para o jardim ou para o mar. O hotel, membro do The Leading Hotels of the World, oferece 7 restaurantes, 4 bares e uma piscina gigantesca. O seu ponto forte continua a ser o spa com mais de 3000 m2, uma homenagem à floresta Laurissilva da Madeira, com piscina, sauna, jacuzzi, haloterapia..."

A Estalagem da Ponta do Sol, recorda, foi "inaugurado em 2001, este hotel de quatro estrelas rapidamente se juntou à então muito selectiva rede de Design Hotels – da qual ainda faz parte. A ilha ainda não estava habituada a ver a arquitectura contemporânea interagir tão abertamente com uma casa histórica, aqui, uma quinta familiar. Cobrindo uma rocha íngreme, duas pontes metálicas para pedestres levam aos edifícios".

The Suites at The Cliff Bay é "elegante e chique, esta morada recente (cinco estrelas) no Funchal combina uma casa antiga com uma ala nova que alberga 23 suites exclusivas. Estão revestidos com materiais nobres e naturais, incluindo piso em parquet de nogueira e mármore grego nos banheiros. Na calma olímpica, eles olham o horizonte das ondas da cama ou da varanda. A piscina infinita também parece mergulhar na água. O luxo pretende ser discreto, começando pela recepção em estilo lounge. Do lado dos sabores, o restaurante Avista ganhou um BIB Gourmand no guia Michelin 2020. Bem visto, os hóspedes podem aproveitar a infraestrutura do irmão mais velho vizinho, o hotel The Cliff Bay, acessível pelo jardim. Seu restaurante Il Gallo d'Oro tem duas estrelas Michelin", sintetiza.

A Quinta da Casa Branca no Funchal, "a 20 minutos a pé do centro histórico, este boutique hotel denominado Small Luxury Hotels of the World está escondido num jardim paradisíaco de 28.000 m2. Coexistem edifícios antigos e uma ala contemporânea que o tornou o primeiro endereço de design da ilha em 1998. A maioria dos 49 quartos e suites estão na parte moderna – alguns deles no solar".

E a Quinta Jardins do Lago é um hotel onde entra-se "como se entrasse na casa de uma antiga família madeirense. Nas alturas do Funchal, a residência principal data do século XVIII. Manteve um toque colonial em sua arquitetura, algumas belas pinturas de época e o bufê do General Beresford (1768-1854) que aqui morou – liderou o exército britânico que invadiu Buenos Aires em 1806. O lugar é cheio de História, mas também sentimos o riso de ontem e de hoje. Você pode relaxar à beira da piscina ou na paz e tranquilidade do seu jardim", conclui.