Martínez anuncia convocados para duas últimas jornadas da Liga das Nações

O selecionador Roberto Martínez divulga hoje os convocados de Portugal para os jogos com Polónia e Croácia, das duas últimas jornadas da Liga das Nações de futebol, numa lista com esperadas ausências, sobretudo na defesa.

As escolhas de Martínez vão ser divulgadas pelo próprio técnico espanhol na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa agendada para as 12:30.

Rúben Dias, central do Manchester City, Gonçalo Inácio, do Sporting, e Rúben Neves, médio defensivo do Al Hilal, estão todos lesionados e é quase certo que vão falhar a despedida da fase de grupos da prova, e os últimos jogos de Portugal em 2024, em que a seleção nacional deverá confirmar o apuramento para os quartos de final.

Ausente estará também o avançado Diogo Jota, do Liverpool, igualmente por causa de problemas físicos.

A seleção das 'quinas' defronta a Polónia em 15 de novembro, no Estádio do Dragão (19:45), no Porto, e visita a Croácia em Split, em 18 de novembro (19:45 de Lisboa), quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Após a convocatória do selecionador Roberto Martínez, também Rui Jorge divulgará os convocados da seleção de sub-21, já apurada para o Europeu de 2025, com vista aos jogos de preparação com Ucrânia e Eslováquia.