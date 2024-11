Presidente da República defende que Portugal ganha com a extensão da autonomia

O Presidente da República afirmou hoje que Portugal ganha com a expansão da autonomia nas suas várias dimensões e defendeu que os Açores e a Madeira devem acolher sedes de entidades nacionais.

"O país ganhou e ganha com a expansão da autonomia em todas as suas dimensões. Fica mais rico culturalmente, fica mais rico economicamente, fica mais rico socialmente", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava na inauguração da sede da Agência Espacial Portuguesa na ilha de Santa Maria, nos Açores.

Pouco antes, o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, tinha referido que esta sede é primeira de uma entidade nacional que está presente na região autónoma.

Segundo o chefe de Estado, com a nova sede da Agência Espacial Portuguesa, que foi financiada pelo Governo Regional em cerca de 1,3 milhões de euros, Portugal fica também "mais rico científica e tecnologicamente".

"E essa é a visão correta. Não ter essa visão é não perceber, não apenas os Açores. É não perceber Portugal", realçou Marcelo Rebelo de Sousa para quem a inauguração de hoje constituiu uma "lição de portugalidade".

A decisão de localizar a sede nos Açores "quer dizer que Portugal está a perceber o que é ser Portugal. Isso é um passo fundamental, sabemos qual é a nossa identidade e como deve ser no futuro", alegou ainda o Presidente da República.

"Sem regime autonómico, sem rutura política, institucional e cultural que foi a afirmação das autonomias dos Açores e da Madeira, era mais difícil estarmos aqui hoje", reconheceu também Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes da intervenção do Presidente da República, José Manuel Bolieiro referiu ser seu desejo que a República valorize a localização da sede da Agência Espacial Portuguesa nos Açores, "como também se disponibilize para encontrar outras opções" para a região.

"Quantas vezes sou confrontado, como cidadão e presidente do Governo, com medidas nacionais -- ou supostamente nacionais -- assumidas pelo Governo da República que depois têm a sua aplicação, sobretudo quando é para benefício de origem orçamental, ao continente e aos portugueses residentes no continente", lamentou o chefe do executivo açoriano.

José Manuel Bolieiro realçou que tem de "manter essa expressão crítica", aproveitando a "sensibilidade e a magistratura" do Presidente da República para que a "dimensão nacional nunca desconsidere a sua integralidade territorial e a sua população inteira".

"Somos portugueses, é certo que açorianos, mas portugueses", defendeu o presidente do Governo Regional.

Construído na década de 1950, o edifício da nova sede foi projetada por Francisco Keil do Amaral e alojou a família do diretor do aeroporto durante a gestão da Direção Geral de Aeronáutica Civil.

Em 2019, o edifício foi cedido pelo Governo Regional dos Açores à Agência Espacial Portuguesa para aí ser instalada a sua sede.

A Agência Espacial Portuguesa foi criada para concretizar a estratégia nacional Portugal Espaço 2030 com o objetivo de que o país seja reconhecido como uma autoridade mundial nas interações Espaço-Terra-Clima-Oceano, com benefícios para a sociedade e para a economia.