João Pedro Vieira: "É hora da Madeira começar de novo"

Na sequência da apresentação da Moção de Censura ao Governo Regional, por iniciativa dos deputados do Chega no Parlamento madeirense, o Partido Socialista ainda não decidiu oficialmente, o que deverá acontecer durante o fim-de-semana, mas há quem no PS já se tenha decidido. Um sim, claro.

Comissão Política do PS analisa moção de censura no sábado Socialistas questionam "incoerência e ziguezagues" do partido de Miguel Castro, lembrando "que foi próprio Chega que deu luz verde" ao governo de Albuquerque

"O PS deve aprovar a moção de censura e permitir que a Madeira vá a eleições", diz João Pedro Vieira, antigo secretário-geral do Partido Socialista da Madeira. "Não há qualquer argumento para permitir que este governo se mantenha em funções, com mais de metade dos membros indiciados por corrupção e depois da gestão catastrófica dos incêndios. Recordo, aliás, que o PS chumbou o programa de governo e o orçamento regional", argumenta.

Por isso, acredita que "neste momento crítico para a Madeira, mais importante do que quem apresenta a moção, é que ela seja consequente - e para ser precisa de 24 votos, que PS, JPP e CHEGA podem garantir", conta. Nesse caso, "não vejo como será possível viabilizar qualquer outra no futuro. Rejeitar esta censura será confirmar a crítica que ela contém ao PS, ao permitir que o PSD continue no poder", assinala ainda.

Para João Pedro Vieira, esta sua posição é ainda importante, porque "é evidente aos olhos de muitos madeirenses que Miguel Albuquerque não tem condições para continuar a liderar a região - mas também é evidente aos olhos de muitos madeirenses que Paulo Cafôfo já não tem quaisquer condições para ganhar eleições na Madeira", atira. E explica: "É por isso que também defendo que o PS deve aprovar a moção de censura e Paulo Cafôfo deve afastar-se da liderança do PS, permitindo a construção de uma nova alternativa, envolvendo a restante oposição e a sociedade civil. É hora da Madeira começar de novo."