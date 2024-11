O novo conselheiro das Comunidades Madeirenses em Miami, assume que “a vitória de Trump reflecte a diversidade de opiniões nos Estados Unidos e a valiosa importância do processo democrático”. Daniel Ferreira afirma que a comunidade está “tranquila” e “o resultado é uma oportunidade para observar como novas políticas podem se desenvolver, tanto a nível nacional quanto na relação com outros países, incluindo Portugal”.

“O essencial é que mantenhamos a unidade e o compromisso com o bem-estar da nossa comunidade”, comenta horas depois de conhecer que o magnata republicano tinha vencido as eleições presidenciais ainda que dissesse que ambos candidatos tinham “aceitação dentro da nossa comunidade, pois cada um apresentava propostas válidas e distintas”.

Um dos temas de maior relevo e que suscitava atenção prendia-se com as propostas de emigração e Daniel Ferreira, há oito anos radicado em Miami, recorda que “foi manifestado várias vezes que as políticas dirigiam-se especialmente ao sector que não cumpre com a legalidade e os processos normais exigidos em qualquer país”, logo a comunidade portuguesa está afastada desses conflitos.

Quando ainda decorre o apuramento dos resultados, e segundo as projeções conhecidas, o republicano já ultrapassou os 270 votos necessários no Colégio Eleitoral para regressar à Casa Branca (presidência dos EUA).

Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos contados.