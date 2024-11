José Manuel Rodrigues garante que cumpriu os prazos nos pedidos de levantamento de imunidade

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira confirmou a recepção da moção de censura ao Governo Regional, apresentada pelo CH. José Manuel Rodrigues vai verificar se o documento cumpre as normas regimentais e, depois, convocar uma conferência de representantes dos partidos para marcar a data do debate e votação.

Um dos pontos da moção de censura do CH, que será apresentada dentro de minutos na ALM, é o atraso na resposta aos pedidos de levantamento de imunidade aos membros do Governo Regional. No caso do secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, o pedido terá entrado no parlamento a meio do mês.

O presidente da ALM garante que cumpriu "todos os prazos" e remeteu os pedidos do tribunal de imediato para a Comissão de Regimento e Mandatos.